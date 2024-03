Pro Patria-Legnago oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 30 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Pro, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa si trova a metà classifica e ha bisogno di centrare una vittoria nello stadio amico per provare ad avvicinarsi alla zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, sta disputando una grande stagione e vuole arrivare nel miglior modo possibile alla disputa dei playoff. La formazione di casa è reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate e ha bisogno di vincere per cercare di rientrare tra le prime dieci della classifica. I biancazzurri, invece, arrivano da una striscia positiva ...

Calcio, Pro Patria – Legnago in diretta - La cronaca testuale del match in diretta: sabato 30 marzo, ore 18:30, la Pro Patria in campo contro il Legnago, squadra imbattuta nel 2024 e salda al quinto posto dopo un ottimo girone di ritorno. I t ...varesenews

La Pro Patria sfida il Legnago, Colombo: “Sono la sorpresa della stagione” - Tigrotti in campo nel sabato di Pasqua (ore 18:30) per cambiare passo dopo due fiacche sconfitte consecutive. A Busto Arsizio arriva il Legnago, squadra rivelazione del girone, imbattuta nel 2024 ...varesenews

Il Novara ci prova al Piola con il Lumezzane - La sconfitta della Pergolettese nell’anticipo di giovedì sera a Padova diventa per il Novara una spinta in più per vincere col Lumezzane nella sfida del sabato di Pasqua contro i bresciani, col Legnag ...lavocedinovara