Pro Patria all’assalto | Saremo aggressivi

(Di sabato 30 marzo 2024) La Proprova a lasciarsi alle spalle le due battute d’arresto di fila, cercando di tornare alla vittoria al Carlo Speroni contro il Legnago Salus. I biancoblù di Riccardo Colombo si vogliono regalare una Pasqua serena, riprendendo a muovere la classifica nel girone A di C. Alla vigilia dello scontro odierno in conferenza stampa il tecnico dei tigrotti parla chiaro riguardo ai compiti che spettano ai propri giocatori: "Penso che il Legnago sia sicuramente la sorpresa della stagione: non ha ancora perso in questo 2024. È una squadra che sta esaltando giocatori che non avevano tante presenze in questa categoria: merito dell’allenatore certamente, merito del lavoro perché sono anche loro una società seria e meritano questi riconoscimenti. Non è una partita facile, però noi dobbiamo dimostrare di non essere quelli di Fiorenzuola". "Dobbiamo - prosegue ...