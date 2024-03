Presidiare il fianco Est | ecco i nostri militari schierati verso l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 30 marzo 2024) Tra Nato, Nazioni Unite e Unione europea, i soldati italiani sono protagonisti in tutto il mondo. Iformano le forze armate di altri Paesi ma soprattutto sono impiegati per mantenere la stabilità in zone critiche. Con lo scoppio della crisi in Ucraina, la guerra è tornata a bussare alla porta dell’Europa e ogni missione rappresenta un potenziale rischio. Emblematico quanto accaduto ieri nel Mar Baltico, dove gli Eurofighter dell’Aeronautica Militarenella Task Force 4th Wing – operativa nella base polacca di Malbork – hanno effettuato una doppia intercettazione di aerei russi. Lanciato dal centro di comando della Nato con sede a Uedem, in Germania, l’allarme è scattato nelle mattinate di giovedì e di ieri per un velivolo non identificato in volo sulle acque internazionali del Mar Baltico. Una volta ...