Preiti | «Acerbi sempre corretto | giusto non condannare senza prove»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024)sta dalla parte di, dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di non squalificarlo per i presunti insulti razzisti verso Juan Jesus in Inter-Napoli. Le parole del dirigente a Sportitalia. IL CASO – Antonellosi mette al fianco di Francesco: «L’unica cosa che posso dire è che magari Juan Jesus ha interpretato male. Poinon ce ne sono, ma non aveva senso che potesse dire cose false. Così come lo stesso. Dispiace, perché onestamente è un ragazzo del quale si conoscono la carriera e le problematiche. È statoun professionista, dargli del razzista dispiace. Sono cose che nel 2024 non si possono né devono più sentire: mi auguro ci sia stata una cattiva interpretazione di cose che si dicono in campo, ...