Preghiera del mattino del 30 Marzo 2024 | “Vieni e vivi nei mio cuore”

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami undi fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Infondi la Tua grazia nel cuore” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce ... (lalucedimaria)

Sabato Santo è giorno di Preghiera e silenzio - Foto ICP - Gesù, diceva von Balthasar, è il Crocifisso, il Risorto e pure il Cadavere del Sabato Santo. Benedetto XVI: un giorno specchio della condizione umana. In negativo (morte) e in positivo (risurrezione) ...avvenire

Sabato Santo va vissuto nel segno del silenzio - ICP - La giornata odierna è nel segno del silenzio e della meditazione. Aliturgica, cioè non si celebrano riti compresa l'Eucaristia (ma questo vale anche per il Venerdì santo). Le parole di Benedetto XVI ...avvenire

Via Crucis a Biella, il vescovo non fa mancare "le intenzioni di Preghiera per la Terra Santa" - Ieri sera, venerdì 29 marzo, la processione per le vie del centro città. Il messaggio del vescovo Ecco quanto fa sapere, a Via Crucis conclusa, il vescovo monsignor Roberto Farinella: "Carissimi, ques ...primabiella