(Di sabato 30 marzo 2024) Bastano alcune ore di forti piogge e il ponticello in via, strada di collegamento tra Busto Arsizio e Castellanza, in prossimità della stazione Nord di Castellanza si allaga. L’"acqua alta" che impedisce il transito alle auto e ai pedoni, soprattuttoche raggiungono lo scalo ferroviario, è un problema che resta in attesa di soluzione. Soluzione che è davanti agli occhi, da qualche anno, è il sottopassaggio in via, opera necessaria ma incompiuta. " Va completato e aperto – sottolinea Alberto Dell’Acqua, segretario del circolo del Pd di Castellanza che in un comunicato dopo la visita nel Varesotto del Ministro Matteo Salvini, lo sollecita a interessarsi urgentemente dei problemi viabilistici legati al mancato completamento del sottopasso di via. Progetto che deve essere svincolato ...

vietato accontentarsi . I due punti che separano la Spal dal quintultimo posto impongono prudenza, perché Antenucci e soci hanno annaspato per mesi in zona playout e prima di considerarsi al riparo ... (sport.quotidiano)

Ponte ancora sott’acqua. Allarme in via Morelli. Disagi per i pendolari - Il ponticello in via Morelli a Castellanza si allaga con poche ore di pioggia, bloccando il transito. Il sottopasso incompiuto potrebbe risolvere il problema, ma resta in attesa di intervento. Il segr ...ilgiorno

Ponte a fine aprile, il liceo “King” torna in classe di sabato - Obbligato perché reso cogente dal calendario della didattica, come spiega ancora il preside: «Quest’anno, come noto, ci sarà un Ponte lunghissimo dal 25 aprile al 1° maggio, e noi per dare seguito a ...genova.repubblica

Musica e libri. Tanti eventi per Pasqua - Nel fine settimana di Pasqua a Impruneta diversi appuntamenti culturali e di intrattenimento, tra cui presentazione di libri, concerti e mercatino del riuso. Possibilità di ricevere aggiornamenti tram ...msn