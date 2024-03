Play-In Gold Trullo | Bene così | l’Halley ha vinto una gara complicata»

(Di sabato 30 marzo 2024) La Halley Matelica si regala una Pasqua coi fiocchi centrando il decimo successo di fila e conservandola vetta del suo girone diin. Sugli scudi il "gaucho" Mariani, miglior realizzatore di serata con 21 punti. Ha debuttato in campionato il neoarrivo Mutombo. Non è stata però una "passeggiata" contro il Valdiceppo. "Mi aspettavo una partita del genere da parte nostra – dice il tecnico Antonio(foto) – visto che laeraravvicinata rispetto al match di domenica e noi eravamo alle prese con diversi problemi fisici: Mentonelli ha giocato con la caviglia gonfia grazie a un’infiltrazione, Morgillo ha recuperato in extremis. L’arbitraggio non mi è piaciuto molto, ma alla fine abbiamocon merito. Rispetto alle ultime partite abbiamo ...

