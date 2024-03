Pioli è l’uomo chiamato presente | A Firenze la partita più importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Pensare step by step, concentrarsi solo e unicamente sul prossimo impegno senza pensare al futuro: il mantra ripetuto in tante occasioni da Stefanoè stato ribadito alla vigilia del match che questa sera vedrà il suo Diavolo impegnato nella difficile trasferta di, al cospetto di un Franchi sold out e pronto a onorare la memoria del ds Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. Quello che sarà il destino del tecnico emiliano, dunque, verrà deciso a fine stagione, sperando che le prossime dieci sfide in campionato e, nella migliore delle ipotesi, i cinque incontri in Europa League possano regalare un finale roseo al percorso dei rossoneri. E’ però inevitabile che certi ostacoli abbiano un peso specifico maggiore di altri, come il derby contro l’ormai imprendibile Inter o il grande classico contro la Juventus, per non parlare del doppio ...