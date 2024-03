Piace al Napoli | il ds apre all’addio | si sogna il sorpasso sulla Juve!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilè interessato e il ds: gli azzurri devono superare la concorrenza dellantus. La stagione del, fino a questo momento, è completamente da dimenticare. Gli azzurri, con lo scudetto cucito sul petto, non hanno tenuto fede alle aspettative. Giovanni Di Lorenzo e compagni non sono riusciti a difendere in maniera adeguata lo scudetto e ora rischiano anche la qualificazione alla prossima Champions League. A prescindere di come si concluderà la stagione, ilandrà a rivoluzionare la rosa la prossima estate. Molto dipenderà, però, dalla scelta del prossimo allenatore. Il sogno resta sempre Antonio Conte, ma ci sono anche altre possibilità sullo sfondo. Si tratta di Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino e Francesco Farioli. Nel frattempo, però, la ...