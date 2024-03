Perugia spadroneggia S Giovanni ko in tre set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)Era difficile pensare che nell’ultima gara della stagione potesse ripetersi l’impresa compiuta all’andata, ci ha provato la Omag-Mt Sanin Marignano a farsi rispettare ma stavolta dalla parte opposta della rete c’era una formazione ben più determinata rispetto ad un mese fa. D’altra parte, sarebbe stato anche irrispettoso rovinare la festa alla capolista Bartoccini Fortinfissi, dominatrice assoluta del campionato di serie A2. In un contesto di pubblico eccezionale presente al Pala-Barton per celebrare la stagione magica delle magliette nere, le romagnole hanno giocato la loro onesta partita, ma sono state sconfitte per tre a zero. Una serie negativa per i risultati in questa ultima parte di campionato, ma utile per far fare esperienza alle ragazze più giovani e promettenti. Le marignanesi sono scese in campo ...