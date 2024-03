Peccato che Acerbi non si sia ricordato del peschereccio di Éric Cantona

Luca Toni , ex attaccante della Roma, ha detto la sua sul sorteggio di Europa League, nel quale il Milan affronterà proprio la sua ex squadra (pianetamilan)

L'interprete di Lavanda Brown ha risposto alle frasi della collega sul legame di alcuni fan adulti per la saga. Una piccola parte del cast di Harry Potter ha partecipato nel weekend alla Dream It ... (movieplayer)

Ferme Primavera e Under 17, il week end del vivaio granata vede l’Under 16 battuta in casa dalla Cremonese, che vince 1-0 a Villa Bagno con una rete all’81’ di Cassullo. Analoga sorte per l’Under ... (sport.quotidiano)