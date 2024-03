Passaporti siriani in Germania finanziano i crimini di guerra in Siria

Ci mancava l'ISIS Khorasan - Con la liberazione ad ottobre 2017 della città di Raqqa, considerata la capitale del Califfato e la fuga della massa dei miliziani sopravvissuti, iniziò il rapido declino dell'ISIS, come protagonista ...torinoggi

Sempre più russi sono diventati cittadini europei: il boom dopo l'invasione dell'Ucraina - L'anno dello scoppio del conflitto c'è stato un boom di conferimenti della cittadinanza a persone provenienti da Mosca. In Italia molti hanno ottenuto il permesso di soggiorno grazie a investimenti ...europa.today

L’attentato di Mosca e il rapporto della Turchia con l’Isis del Khorasan: alleati in Siria, nemici in patria - L’attacco al Crocus City Hall di Mosca offrirebbe il destro a Putin per regolare i conti in sospeso con i jihadisti in Siria alleati della Turchia e questo potrebbe far saltare l’accordo del 5 marzo 2 ...ilriformista