Pasqua | alla Camera un percorso nell’arte

(Di sabato 30 marzo 2024) ROMA – Sono numerose – raccontate e descritte sul portale arte..it – le opere a temale presenti a Montecitorio e nei palazzi della. Ilparte idealmente dal giovedì santo, con l’affresco dell’ultima cena, risalente al XVI secolo, nella sala – appunto detta – ‘del Cenacolo’ del complesso di Vicolo Valdina. Oltre il chiostro interno, nella chiesa di San Gregorio Nazianzeno, il Crocefisso rimanda al venerdì santo, sullo sfondo il Cristo tra San Gregorio e San Quirino, datato tra l’XI e XII secolo. In diverse porzioni della chiesa, alle pareti, si trovano resti di affreschi del XII e XIII secolo. A palazzo San Macuto, nella sala del Refettorio, un imponente dipinto sulla parete di fondo rievoca la cena in Emmaus, dove ebbe luogo una delle prime apparizioni del Cristo risorto, di autore anonimo. ...

"Per conservare la salute in vista della veglia di domani e della santa Messa della Domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da casa santa Marta". Con un ... (liberoquotidiano)

? Papa Francesco ha deciso all?ultimo minuto di rinuncia re alla Via Crucis al Colosseo. Era sfinito e stanco, senza energie. La sua salute ormai appare fragile, anche se ieri pomeriggio non ha... (ilmessaggero)

Latina, visita alla pediatria dell'ospedale: regalate uova di Pasqua e gadget nerazzurri - Durante la visita sono state distribuite le uova di Pasqua realizzate dell’associazione e dei gadget nerazzurri, quale auspicio di una pronta ed immediata guarigione, oltre agli auguri di una serena ...tuttoc

Sciopero supermercati, acquisti a rischio nella vigilia di Pasqua: orari, chi si ferma (e perché) - Sciopero supermercati domani, sabato 30 marzo 2024. A una settimana dal rinnovo del contratto nazionale del terziario con Confcommercio e Confesercenti, saltano infatti le lunghe e ...corriereadriatico

Re Carlo in chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della cure. Kate assente, Harry paranoico» - Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno.corriereadriatico