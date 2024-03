“Partiture dell’ascolto” | il catalogo di mostra di Annalisa Valsecchi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 30 marzo 2024) L’arte di Annarosavive di vibrazioni e di ritmi interiori restituiti con segni veloci e fluenti su grandi fogli di carta. “” è il titolo, riuscitissimo, della suaallestita all’ex Ateneo in città alta fino all’1 aprile, che propone una serie di lavori realizzati tra il 2015 e il 2023, allestiti in forma di quinte lontano dalle pareti della sala, a suggerire un percorso immersivo tra gli orizzonti visivi e i paesaggi sonori cari all’artista. Varcata la soglia, ci si trova come sospesi in uno spazio aereo, scandito da una calligrafia di grumi, di onde, di tracce pittoriche, percepiti dall’occhio come “improvvisazioni”, corali e intime allo stesso tempo, in ogni caso di chiara risonanza musicale. Sparsamente diffuse sul bianco delle superfici, le suggestioni astratte e biomorfe ...