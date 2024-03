Papa Francesco salta la Via Crucis | “Conserva la salute per la Veglia e la Santa Messa di Pasqua”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 – In 25 mila alla Viaal Colosseo che per il secondo anno è senza il. “Perre lain vista delladi domani e delladella domenica di, questa seraseguirà la Viaal Colosseo da CasaMarta“, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni pochi minuti prima dell’inizio della Via. Quest’anno, per la prima volta nel suo pontificato, Bergoglio ha scritto di proprio pugno le meditazioni dove ci sono le popolazioni che patiscono il dramma della guerra, le donne che subiscono oltraggi e violenze; ci sono anche gli haters. Al termine della Via ...