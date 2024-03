Papa Francesco rinuncia di nuovo alla Via Crucis | «Sono stanco» Il nodo della salute

Nel dodicesimo anno di pontificato di Francesco , il tradizionale rito romano del Venerdì Santo arriva da una svolta. C’era grande attesa per questa Via Crucis , se non altro per un motivo: il ... (lalucedimaria)

Niente Via Crucis per il Papa in vista delle cerimonie di Pasqua - Ecco allora che Papa Francesco all’ultimo momento dà forfait, non si presenta alla Via Crucis al Colosseo – uno degli appuntamenti centrali della Settimana Santa – e resta a santa Marta, ...corrieredellacalabria

Per Via Crucis Papa ricorda umanità dolente tra guerre e ingiustizie - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – I drammi dell’umanità, vecchi e nuovi, tra guerre, sofferenze e solitudini ma anche tra chi punta il dito e condanna senza appello, semmai avvalendosi di nuovi ...askanews

Papa Francesco non partecipa alla Via Crucis, il Vaticano: «A riposo in vista della Veglia di domani e della Messa di domenica» - Via Crucis, la diretta. Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 ...leggo