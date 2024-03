Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 30 marzo 2024) Sarà inevitabilmente una Pasqua con qualche preoccupazione tra i fedeli per la salute di. Bergoglio non ha partecipatoViaal Colosseo, a Roma. "Per conservare la salute in vista della Veglia di sabato e della Santa Messa della domenica di Pasqua"ha...