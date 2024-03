Papa Francesco non presiede la Via Crucis | una precauzione per le funzioni di Pasqua

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - Uno stato di lieve bronchite, ormai passata ma i cui strascichi vanno evitati a ogni costo; un calendario ancora fitto di impegni, soprattutto per un uomo che non è più giovane; la fatica di una giornata tra le più importanti del calendario liturgico. Infine un clima che a Roma definirebbero malandrino: tepore da inizio primavera e micidiali volate di aria fredda. Ecco allora cheall'ultimo momento dà forfait, non si presenta alla Viaal Colosseo - uno degli appuntamenti centrali della Settimana Santa - e resta a santa Marta, accontentandosi di pregare di fronte alla televisione. Pochi i precedenti di una decisione del genere. Anzi, nel corso del suo pontificato non era mai successo. Indietro nel tempo si arriva a Wojtyla e Ratzinger, anche se il paragone non regge: oggi è un chiaro caso di prevenzione. ...

