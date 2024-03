? Papa Francesco ha deciso all?ultimo minuto di rinuncia re alla Via Crucis al Colosseo. Era sfinito e stanco, senza energie. La sua salute ormai appare fragile, anche se ieri pomeriggio non ha... (ilmessaggero)

«Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta» . Lo ... (open.online)

? Papa Francesco ha deciso all?ultimo minuto di rinuncia re alla Via Crucis al Colosseo. Era sfinito e stanco, senza energie. La sua salute ormai appare fragile, anche se ieri pomeriggio non ha... (ilmessaggero)

Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo: le condizioni di salute del Pontefice - Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis in Colosseo, a differenza di quanto annunciato, per preservare la sua salute ...notizie.virgilio

Niente Via Crucis per il Papa in vista delle cerimonie di Pasqua - All’ultimo momento il Pontefice dà forfait al rito al Colosseo restando a Santa Marta per preservare la salute ...corrieredellacalabria

Per Via Crucis Papa ricorda umanità dolente tra guerre e ingiustizie - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – I drammi dell’umanità, vecchi e nuovi, tra guerre, sofferenze e solitudini ma anche tra chi punta il dito e condanna senza appello, semmai avvalendosi di nuovi ...askanews