(Di sabato 30 marzo 2024)

Curtatone , 12 marzo 2024 – Il kit del perfetto spacciatore in casa . I carabinieri di Curtatone hanno arrestato un 48enne, accusato di spaccio di stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo, durante una ... (ilgiorno)

Scoperto il rifornimento di Pasqua: la polizia sequestra 3,5 chili di erba e arresta 7 persone - Il più rocambolesco degli arresti ha riguardato un pusher trentenne, che nel tentativo di sfuggire agli agenti ha tentato di scavalcare una cancellata, finendo col strapparsi i pantaloni ...padovaoggi

Panetti di hashish con le figurine: “Eccoti Ronaldo e Buffon”, maxi sequestro a Padova - In manette finite sette persone. E a Napoli un appassionato di calcio trova eroina nei pacchetti di “figu” comprati dal giornalaio ...repubblica

Oltre un chilo di droga nascosta in casa, 34enne novarese arrestato per spaccio - L'uomo, residente a Romentino, è stato fermato dai carabinieri nel milanese. Nella sua abitazione i militari hanno trovato anche 350 euro in contanti ...novaratoday