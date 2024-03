PAN Finance nomina Libertex “Broker mondiale di CFD dell’anno”

(Di sabato 30 marzo 2024) LIMASSOL, Cipro–(BUSINESS WIRE)–In chiusura del primo trimestre del 2024,è lieta di annunciare il suo primo riconoscimento per il nuovo anno! La rinomata rivista finanziaria internazionale PANha attribuito ail titolo di “di CFD” per il 2024 a seguito di un rigoroso processo di valutazione condotto dai team di esperti editorialisti e ricercatori della rivista. PANè una fonte attendibile di analisi finanziaria globale con un vastissimo pubblico di lettori in 150 paesi. Il suo ecosistema comprende una rivista trimestrale, inchieste speciali, un sito web di notizie e vari canali sui social media. Come organizzazione, PANsi impegna a fornire notizie concise, acute e aggiornate per ...

