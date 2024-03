Pamela Prati | la decisione del giudice su lei | Eliana e la Perricciolo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 30 marzo 2024) Si chiude un capitolo della soap Caltagirone Gate, anche se a distanza di diversi anni. Nel 2019ha denunciato le sue ex agenti,Michelazzo e la Perriciolo. Due anni dopo, nella primavera del 2021 il pm ha chiesto l’archiviazione, alla quale si sono opposti i legali della star del Bagaglino, che hanno chiesto l’istituzione di un procedimento per definire le eventuali colpe die Michelazzo. Adesso ilper le indagini preliminari in un’ordinanza depositata il 19 marzo 2024, ha deciso di non dare seguito, a rivelarlo è stato il portale FanPage. “È stata archiviata definitivamente la denuncia chepresentò nel 2019 a carico delle ex agenti per l’arcinota vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Secondo il gip ...