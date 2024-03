Ospedale di comunità Quindici posti letto Prima risposta ai bisogni dei pazienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) È ormai tutto pronto a Morbegno per l’apertura dell’di. Agli amministratori pubblici della Bassa Valle, riuniti nella sala assemblee dellamontana Valtellina di Morbegno per volere del sindaco morbegnese nonché presidente dell’assemblea dei primi cittadini del distretto della Bassa Valle Alberto Gavazzi, il direttore generale Monica Fumagalli ha fornito ampie rassicurazioni sulla prossima apertura dell’di. Accompagnato dal direttore sociosanitario Roberta Trapletti e dal direttore del Distretto Lorenzo Grillo Della Berta, il direttore generale Fumagalli si è soffermato sui servizi sanitari e sociosanitari della struttura morbegnese ricordando come "l’hospice e il reparto cure sub acuti e riabilitazione generale geriatrica sono in grado di fornire al ...