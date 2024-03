Orto botanico più bello La Festa di primavera dopo i lavori di restauro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Un intero fine settimana per ammirare il risveglio della natura e conoscere il progetto di ristrutturazione dell’, il più antico della Lombardia fondato nel 1773 per volere di Maria Teresa d’Austria. Sabato 6 e domenica 7 aprile la struttura di via Scopoli si apre alle famiglie e a tutti i suoi visitatori per ladi. In programma visite guidate, laboratori per adulti e bambini e soprattutto uno speciale appuntamento con il "nuovo". Sabato alle 15 in aula A, infatti, sarà presentato il progetto di ristrutturazione e valorizzazione, finanziato dal Pnrr, del ministero della Cultura, con ingresso gratuito, a poche settimane dall’apertura dei cantieri e dalla temporanea chiusura al pubblico, prevista per inizio estate. Tra i principali obiettivi ...