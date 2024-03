Ora legale 2024 | stanotte si cambia | come spostare le lancette

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo,(Adnkronos) – Questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, entrerà l'ora. Alle 2.00 bisogneràledell'orologio un'ora avanti. Ciò significa che si dormirà un'ora di meno per una notte ma allo stesso tempo vuol dire avere un'ora di luce in più a disposizione ogni giorno per mesi (fino al 27 ottobre, quando si tornerà a quella solare). L'orasfrutta infatti meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate e permette di ridurre il consumo di energia elettrica. Da anni si discute sulla necessità di eliminare questo passaggio, dall'ora solare a quellae viceversa, che avviene due volte all'anno. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di ...