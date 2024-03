Olbia-Sestri Levante oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di. La formazione sarda ha assolutamente bisogno di conquistare una vittoria per alimentare le proprie speranze di salvezza a pochi turni dal termine. La compagine ligure, dal suo canto, vuole fare lo sgambetto ad unaavversaria per avvicinarsi alla salvezza senza passare attraverso i playout. I padroni di casa sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque gare, oltre a un pareggio e tre sconfitte, e hanno bisogno dei tre punti per lasciare il penultimo posto in classifica. La squadra ospite, ...