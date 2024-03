Ok della Provincia alla nuova rotatoria Via per il cantiere il rilevatore di velocità

(Di sabato 30 marzo 2024) È ufficiale: laha dato il via liberarealizzazionelungo la Sp 183, vicino a dove il Comune vorrebbe costruire lapiazzola ecologica. Un traguardo importante perché vede la luce un’opera che Gambolò attendeva da quattro decenni. L’Amministrazione comunale si è sobbarcata i costi di progettazione mentre la realizzazione da 500mila euro toccherà. "La rotonda migliorerà la viabilità – commenta il sindaco Antonio Costantino – e garantirà una migliore sicurezza". Se non ci saranno contrattempi, lasarà pronta già entro fine anno. L’avvio delporteràrimozione dell’autovelox al centro di furibonde polemiche per ...

