Nuoto | il dt Butini | “Baratterei 2 medaglie di Tokyo per l’oro a Parigi Ceccon sta pensando ai 200 dorso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) Una stagione ricchissima di appuntamenti per il, che in questo 2024 tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e altri eventi non si farà mancare nulla. Ne ha parlato anche il direttore tecnico dell’Italia, Cesare, che è stato ospite del programma Swim2U di OA Sport e Sport 2U, condotto da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato. Il numero uno delitaliano si è soffermato all’inizio proprio su come la Federazione e gli atleti hanno affrontato questo calendario fittissimo: “Il Covid ci ha insegnato a gestire in un altro modo gli appuntamenti e soprattutto la densità. Non ci stiamo portando dietro, per fortuna o per sfortuna dal verso che si vuole vedere, una serie di ritardi ed il prossimo anno ci sarà ancora un Mondiale da affrontare, dunque davvero una quantità elevata di eventi internazionali, come è accaduto soprattutto quest’anno. ...