Nota conduttrice stronca alcuni ex gieffini | “Imbarazzanti”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 30 marzo 2024) Non solo opinionisti, blogger e giornalisti, in questi mesi anche unasi è esposta sul pessimo comportamento che moltihanno avuto nei confronti di Beatrice Luzzi. Rita Dalla Chiesa ha sempre preso le parti dell’attrice e l’ha difesa ogni volta che i suoi inquilini la isolavano e l’attaccavano mettendo in discussione anche il suo ruolo di madre. La presentatrice è tornata a parlare degli ex concorrenti anche adesso che questa dimenticabile edizione del Grande Fratello è giunta al termine. Rita Dalla Chiesa sbotta: il commento della. Dentro la casa del GFimmaginavano di uscire e trovare folle di fan adoranti, qualcuno si disperava preoccupandosi di non poter andare al cinema in tranquillità, altri cercavano ...