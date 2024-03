Non sono maledetto Ecco chi dovrebbe chiedermi scusa | Grignani si confessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Ciao Gianluca (, gigante della musica italiana, il 3 aprile in concerto all'Alcatraz di Milano), dimmi la verità: quanto ti piace fare interviste? «Molto, anzi moltissimo, ma quando nonstupide! Non vedo l'ora di fare questa perchésicuro che non lo sarà!». Ahahah, preghiamo insieme. Tu che vieni dalla “Fabbrica di plastica” cosa pensi di questo “nuovo mondo” così plastificato? «Dipende se ti riferisci al mondo in generale o al mondo della musica. La fabbrica di plastica era rivolta al modo musicale. In questo senso è diventata ancora più grande, è basata sui numeri, ma a volte è una misura effimera». Si dice che gli artisti col tempo perdano l'ispirazione e che i primi due o tre album siano un picco non più raggiungibile, concordi o è una cazzata? «Forse è così per molti, ma non per me. Ho sempre fatto ...