“Non fare la cacca tra i rami!” | lo slogan per arginare le sempre più frequenti “evacuazioni” naturali

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 30 marzo 2024) Unoserio ed esilarante, per un problema serio ed esilarante: la città cerca di limitare il numero di defecazioni nei parchi La città di Utrecht è pronta a far notizie in tutto il mondo per la sua nuova campagna. Questa ha come scopo la riduzione dell’inquinamento e l’aumento della pulizia, ma si svolge in un modo a dir poco particolare. Nella cittadina olandese, infatti, si sono resi contro che molti dei cittadini, quando hanno un bisogno urgente, decidono di defecare all’aria aperta. Le esigenze sono esigenze, questo è chiaro, e per certi versi – seppur strano – è anche comprensibile che nonè possibile trattenere questi impulsi. Il comune, però, sembrerebbe stanco di vedere sterco per giardini e strade, soprattutto quando è evidente che questo non corrisponda a quello animale.finta per terra – Cityrumors.itSe ...