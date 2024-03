Non esistono ragazzi che non sanno rappare La musica della comunità Kayros 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 30 marzo 2024) Forse d’ora in avanti il mottoKayros non dovrebbe essere più solo “Noncattivi”; dovrebbe evolvere in un più completo: “Noncattivi che non sappiano”. E non solo perché tanti deiche arrivano dalla strada, dalla, dalle carceri minorili, rappano per tirare fuori con lala rabbia o il dolore che hanno dentro, e sognano di diventare come il rapper Sacky – che qui è cresciuto e un mese fa ha dedicato un videoclip a Kayros. Ma anche perché rispetto al panorama desolante delleper minori, sempre meno attrezzate per dare una risposta educativa ai minorenni, nellaKayros guidata con mano ...