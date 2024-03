Non è una diagnosi e si fa da ottant' anni la verità sui test psicologici ai magistrati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) «Questoè nato negli Stati Uniti negliTrenta ed è stato formalizzato, nella sua prima versione, nel 1942. È stato applicato così tante volte...». Giancarlo Cerveri è il direttore del dipartimento di Salute mentale alla Asst di Lodi, in Lombardia, e fa parte del Consiglio esecutivo della Sip, la Società italiana di psichiatria. Il Minnesota, al secolo l'Mmpi, l'esame psicometrico che, dal 2026, sarà necessario per l'accesso in magistratura: Cerveri l'ha studiato.Dottor Cerveri, in due parole: a cosa serve? «Tenta di dare una dimensione numerica alla struttura personologica degli individui».Quindi non fa nessuna? «No, nessuna. Guardi, levengono fatte coi colloqui clinici, le valutazioni anamnestiche, le raccolte di informazioni... Non basta un punteggio per dire che una ...