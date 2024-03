Niente Via Crucis Il Papa rinuncia L’ha seguita in tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Torna a salire una certa apprensione per la salute diFrancesco. Atteso ieri sera al Colosseo per la tradizionale Via, Bergoglio all’ultimo minuto ha deciso dire alla commemorazione della passione e morte di Gesù, tra l’altro quest’anno cadenzata dalle meditazioni scritte di suo pugno. "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani (oggi, ndr) e della Santa Messa della domenica di Pasqua – ha spiegato con una nota stringata la Sala stampa vaticana –, questa sera (ieri sera, ndr)Francesco seguirà la Viaal Colosseo da Santa Marta". La notizia ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori che si attendevano alle 21 l’arrivo di Bergoglio sul Palatino. I minuti sono trascorsi uno dietro l’altro fino all’annuncio che nessuno si aspettava. Anche perché nel ...

