NBA | risultati della notte 30 marzo | Wembanyama-Brunson | che duello! Minnesota scalza Denver a Ovest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) 12 partite si sono giocate in unaNBA per certa misura da brividi, se non altro per quanto riguarda un’ampia quantità di numeri che si sono visti lungo i parquet degli States. Infuriano le varie lotte playoff, con l’unica certezza legata ai Boston Celtics che hanno ormai saldamente vinto la Eastern Conference. In uno dei match più inutilistagione i Detroit Pistons (13-61) battono i Washington Wizards (14-60) per 87-96 con 33 punti di Cade Cunningham; Simone Fontecchio è assente per infortunio e, per sua stessa ammissione, cercherà di recuperare per le ultime tre gare dell’anno. Per i Wizards 23 di Corey Kispert. Decisamente maggiore l’utilità del successo dei Los Angeles Clippers (46-27), che tengono saldo il quarto posto abattendo gli Orlando Magic (42-31) per 97-100. Decisivo un gran Kawhi Leonard da 29 punti e 11 ...