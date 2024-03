Nba 2023 24 | Minnesota vince a Denver | Okc spazza via i Suns

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Nottata Nba ricca di gare, con ben 24 squadre chiamate all’appello. Tra queste spiccano senza dubbio le prove di forza delle prime due squadre a Ovest. ITimberwolves superano infatti a domicilio iNuggets 111-98 grazie alla solita grande prestazione difensiva, che tiene i campioni in carica al di sotto dei 100 punti. In tre sopra i 20 punti per la squadra di Finch: Edwards con 25, Conely con 23 e Gobert a quota 21 con 12 rimbalzi. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 32+10 rimbalzi di Jokic. Vittoria roboante per gli Oklahoma City Thunder, che prendono il largo nella ripresa e schiantano i Phoenix128-103. Senza Shai Gilgeous-Alexander è Giddey il top scorer dei suoi con 23 punti, mentre dall’altra parte il grande ex Kevin Durant si ferma a 26. Okc rimane così appaiata in vetta alla Western Conference ...