Nasce #BookTok | nuova collana di Einaudi Ragazzi dedicata al fenomeno letterario di TikTok

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Arriva, ladialdi. In libreria dal 2 aprile.ladiOrietta Fatucci e Gaia Stock, come riporta ANSA, presentano lache abbraccia il mondodi. Dal 2 aprile, infatti, esordisce in libreria: ”L’idea è quella di proporre delle letture che attraggano ogni tipo di lettore e che siano adatte a essere affrontate, cioè iniziate e concluse, ...