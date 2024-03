Napoli | rapina a Ponticelli | investono due pregiudicati e sparano | poi la fuga

Una Rapina finita nel sangue a Ponticelli. Via Bartolo Longo, stradone di periferia al confine con San Giorgio a Cremano. Due persone sono rimaste ferite - secondo le prime notizie - nel corso di ... (ilmattino)

Investono due pregiudicati e rapinano una donna in auto, poi la fuga: 2 i feriti (uno gravissimo). È caccia agli uomini - Paura a Ponticelli nella periferia est di Napoli. Investono due pregiudicati, abbandonano la vettura, rapinano un'altra auto ed esplodono colpi di pistola. Due uomini sono rimasti ...leggo