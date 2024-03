Napoli-Atalanta | non solo il vice Kvara | Calzona prepara un’altra sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Manca sempre meno alla sfida di domani trapronto ad unadi formazione. La Serie A è pronta a ripartire dopo la pausa forzata a causa della sosta per le Nazionali. Il campionato si avvia, quindi, verso la sua conclusione ed entra nella fase calda. Se la vittoria del campionato, come già accaduto lo scorso anno, appare scontata, la Serie A sta offrendo una lotta molto intensa per la Champions League. Il Bologna di Thiago Motta si trova la quarto posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Roma. Più staccate, poi,, Fiorentina e Lazio. Le squadre, però, con ogni probabilità potranno contare anche sul quinto posto per accedere alla prossima Champions League. Proprio grazie a questo, la corsa per la Champions League è sempre più ...