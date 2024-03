Napoli Atalanta | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 30 marzo 2024) Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime di formazione convedere il match Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra. Gli azzurri di Calzona hanno l’ultimo treno per cercare di tornare in corsa per la Champions League.