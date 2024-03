Musei | ruota panoramica e musica Ecco la guida a Pasqua e Pasquetta

(Di sabato 30 marzo 2024) Fa tappa anche a Civitanova l’International Street Food, manifestazione dedicata agli amanti del cibo di strada con 150 appuntamenti in tutta Italia. L’iniziativa, organizzata da Alfredo Orofino, si terrà al Varco sul mare da oggi a lunedì dalle 12 alle 24 e ci sarà la possibilità di assaporare specialità come il cacio cavallo impiccato, le varie fritture, la pizza fritta, la pizza napoletana, la paella, la pasta mantecata, la salsiccia, la cucina messicana, le bombette pugliesi di Petriglia, la cucina argentina, la porchetta di Ariccia, la puccia pontina, il pesce fritto, i panini con il polpo e gli arrosticini. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali. "Siamo giunti all’ottavo anno di una manifestazione – le parole di Orofino – che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. ...

