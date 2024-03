Multiutility e sede Estra | Pari dignità con Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) "La gestione dei servizi pubblici di Prato ha ormai la necessità del processo di aggregazione con altre realtà locali, per non cadere in mano di società che hanno la testa fuori dalla Toscana. Decenni di una pessima politica perpetrata dalla sinistra nelle aziende di servizi pubblici, ha reso inevitabile la creazione della. Questo processo però non può avvenire ai danni del personale e della città di Prato che deve averepotere erispetto a". La questionecontinua a tenere banco nella corsa verso le amministrative. Dopo l’allarme lanciato dal candidato sindaco del centrodGianni Cenni sul possibile spostamento del quartier generale difuori Prato, a dargli supporto è ora il consigliere comunale di Fratelli ...