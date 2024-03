Motorola Moto G | ogni smartphone è una sorpresa Tutta la potenza che ti serve e una batteria che dura a lungo

Si preannuncia un mese intenso, soprattutto dopo l’annuncio di Motorola riguardante l’ Edge 50 Pro per il mercato indiano. Le aspettative erano alte, con molti che attendevano che fosse alimentato ... (optimagazine)

Fotocamere evolute per catturare i tuoi ricordi e schermi in alta definizione per ogni momento. Scopri la famiglia di smartphone Motorola Moto G... Leggi tutto (dday)