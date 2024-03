Mostre | ultimi giorni per “Rebell e la luce del Golfo” alle Gallerie d’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024)rie– Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, sono gliper visitare la mostra Napoli al tempo di Napoleone.e ladel, dedicata alla pittura die al decennio francese del Regno di Napoli, periodo molto fiorente per la pittura di paesaggio, in particolare durante il regno di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte. La mostra sarà aperta fino a domenica 7 aprile. L’esposizione, a cura di Sabine Grabner, Luisa Martorelli, Fernando Mazzocca e Gennaro Toscano, presenta 73 opere provenienti da importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali, come il Belvedere di Vienna, l’Accademia di Belle Arti di Vienna, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Castello di Fontainebleau e ...