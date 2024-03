Mostre e musei aperti a Bologna e in Emilia Romagna a Pasqua e Pasquetta 2024 | gli orari

Cosa fare a Napoli da venerdì 26 a domenica 28 gennaio . Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere le ultime uscite al cinema e gli spettacoli teatrali. Per questo ... (2anews)

Cosa fare a Napoli da venerdì 2 a domenica 4 febbraio . Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere le feste di Carnevale con musica , spettacoli, sfilate e ... (2anews)

Milano , 28 marzo 2024 - Per il weekend di Pasqua Milano offre molte occasioni per godersi al meglio queste giornate di festa tra arte e cultura. Sono diverse le mostre da poter vedere nel fine ... (ilgiorno)

Cosa fare stasera in Puglia: dal karaoke indie al Tex, tutti gli eventi da non perdere - Sabato di vigilia di Pasqua ma non solo. Serate, Mostre, convegni e karaoke: da Lecce a Bari, da Brindisi a Taranto, sono diversi gli appuntamenti da non perdere in Puglia per questa sera, sabato 30..quotidianodipuglia

Milano, i migliori eventi del weekend lungo di Pasqua - Tra sabato e domenica torna l’ora solare. Le giornate sembrano più lunghe, almeno dal punto di vista della luce. È primavera. È Pasqua. Milano è in fiore. Godiamola, se decidiamo di non scappare fuori ...msn

Il 7 aprile inaugura la mostra “La Fragilità è Cosa Sacra” - Domenica 7 aprile, alla galleria comunale d'arte di Cesenatico, inaugura la mostra “La Fragilità è Cosa Sacra” ...livingcesenatico