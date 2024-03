Monumento Merlettaie | arriva una app

(Di sabato 30 marzo 2024) Un’app scaricabile sul Play Store, ricostruisce in 3D ilalle. A realizzarla è stato il ventiseienne Emanuele Serbati, nella sua tesi magistrale all’Università di Macerata. "Ho avuto l’opportunità di ricostruire in 3D ilalle– commenta il ricercatore di storia e risorse della memoria - grazie a tecniche fotogrammetriche, e successivamente di importarlo tramite Unity in un’applicazione per Android.in VR (Virtual Reality) permetterà di osservare ilgrazie all’utilizzo di un visore Cardboard, offrendovi un’esperienza immersiva e interattiva". Serbati propone un nuovo modo di fruire del patrimonio culturale, sicuramente più democratico, utile per avvicinare le fasce più giovani, grazie all’aiuto della tecnologia immersiva, con ...

