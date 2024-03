Monopoli-Sorrento oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 30 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della trentaquattresima giornata del girone C di. Da una parte i pugliesi, dall’altra i campani: gli ospiti hanno bisogno di punti per continuare a credere nei playoff, visto che al momento sono dodicesimi e ancora in lizza per la post season, i padroni di casa sono quartultimi e possono ancora sperare nella salvezza. Chi vincerà allo stadio Veneziani? Fischio d’inizio alle ore 14 di sabato 30 marzo,tv su Sky Sport 254,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

Happy Casa Brindisi per la salvezza, il Brindisi calcio potrebbe retrocedere oggi Gli impegni delle squadre pugliesi - Basket: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari si gioca alle 20 al palaPentassuglia. I pugliesi devono vincere per rimanere in corsa per la salvezza nel campionato di pallacanestro maschile di ...noinotizie

Monopoli, Taurino: "Vogliamo vincere, il Sorrento va affrontato con umiltà" - Roberto Taurino, tecnico del Monopoli, come riportato da Antenna Sud ha presentato la sfida con il Sorrento. “Vogliamo vincere per noi stessi e per la classifica. Giocare davanti al ...tuttoc

