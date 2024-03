Modena dà il via libera alla Ciclovia del Mito tra i musei Ferrari

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - Un collegamento ciclabile tra i due, quello di Maranello e il Casa natale di, passando per Formigine e Fiorano, con una segnaletica comune che individui la continuità del tracciato e lo caratterizzi, anche con l'obiettivo di valorizzarlo e promuoverlo a fini turistici. È la cosiddetta 'del' il cui tracciato di circa 21 chilometri verrà presentato nei prossimi giorni insieme al marchio. Nel frattempo, il Consiglio comunale di, ha approvato all'unanimità la convenzione tra i quattro Comuni e la Provincia per la realizzazione dei lavori di caratterizzazione e segnaletica, per un costo complessivo di 50 mila euro. Il provvedimento, illustrato dall'assessoraMobilità Alessandra Filippi, prevede un costo di 10 mila ...

