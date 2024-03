Milano ora deve rialzarsi Testa solo a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) In Lituania sono ritornati a galla tutti i vizi di una stagione complessa per l’Olimpia. Le parole di coach Messina sono state eloquenti, tanto quanto i 52 punti subiti nel secondo tempo di una partita decisiva: "Nel secondo tempo la nostra difesa non è stata quella che sarebbe servita per imporsi in un campo come questo. Le grandi squadre impongono la loro difesa e poi in attacco cercano il match-up più favorevole per attaccarlo. L’abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo ma non siamo stati capaci di farlo per nulla nel secondo al contrario di quello che hanno fatto loro. In una partita così importante l’approccio al secondo tempo non è stato adeguato". Così la prosecuzione della stagione in Eurolega è appesa ad un filo sempre più sottile. È sempre più chiaro che la pressione schiaccia questa squadra, perchè è stata l’ennesima partita importante fallita, al contrario di altri ...