Miguel Veloso preferisce Pisa all’Arabia: “Con Ronaldo ho condiviso tutto, chi non lo conosce non capisce” - Miguel Veloso si racconta in esclusiva a Fanpage.it. Dai sogni con il Pisa all'amicizia speciale con Cristiano Ronaldo, fino alle esperienze in Italia ...fanpage

Pisa-Palermo: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Vietato sbagliare. Pisa-Palermo, match della 31ª giornata di Serie B, può essere riassunto nell`obbligo per entrambe di fare punti alla luce dei due pesanti.calciomercato

QS - Pisa, lo stakanovista della serie B: Canestrelli da 2125 tocchi di palla - "Lo stakanovista della serie B. Canestrelli da 2125 tocchi di palla", titola il Quotidiano Sportivo. Il difensore Simone Canestrelli.tuttob